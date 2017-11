A la Une . "Notre personnel bénéficie d'une rémunération très favorable", affirme Albioma









Dans un communiqué envoyé depuis le siège national à Paris, Albioma tient à préciser que "la principale revendication des syndicats porte sur la réduction du temps de travail à 32 heures pour le personnel travaillant en cycle continu". Pour le producteur d'électricité, "le personnel des centrales thermiques du Groupe bénéficie de conditions de travail et de rémunération très favorables, y compris par rapport aux pratiques du secteur".



Des négociations ont déjà eu lieu avec les représentants syndicaux à Paris en juillet et en septembre. Au début du mois, Albioma aurait également proposé que des négociations s’engagent avec les Directions Générales des sites concernés "afin de tenir compte des spécificités de chaque installation".



Selon le groupe, les organisations syndicales auraient refusé de participer à une rencontre la semaine dernière en présence du DRH, arrivé à La Réunion. Albioma affirme que les discussions restent ouvertes et "regrette la prise de contrôle de l’outil de production et mettra tout en œuvre pour continuer à assurer la production d’électricité".



Pour les organisations syndicales interrogées par la presse écrite, les revendications exprimées jusqu' au niveau national portent davantage sur la sécurité et la santé des salariés. Depuis 22h hier soir, l'ensemble des clients sont de nouveau alimentés en électricité, indique EDF dans son dernier point de situation. L'usine de Bois Rouge est redevenue opérationnelle en début de soirée, celle du Gol n'a pu redémarrer que partiellement. Des perturbations occasionnées suite à un mouvement de grève des salariés d'Albioma soutenus par la CGT et FO. Selon les informations de la presse écrite, le préavis de grève déposé le 2 novembre dernier court jusqu'au 2 janvier.





