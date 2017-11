Courrier des lecteurs Notre indignité





Ce qui est en train de se passer en Corse fait rêver (



Nous sommes plus préoccupés par le maintien de la perfusion "alimentaire" venant de la métropole en ayant abandonné toute velléité d'exister autrement qu'en tendant la main pour des contrats aidés, des dotations budgétaires, des sur rémunérations…

Bref, La Réunion, notre Réunion de plus en plus vénale est devenue une vraie p…de la République.



Pour moi qui ai fait le choix de vivre ici et de m'y enraciner définitivement quoi qu'il arrive cette situation est insupportable, mais je ne désespère pas d'un sursaut populaire qui finira par balayer les élites (sic) pour retrouver notre dignité bafouée chaque jour qui passe…



