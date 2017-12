Notre Père : Une traduction calamiteuse!

Personne ne sait ce qu’a dit Jésus en araméen. Sa prière du Notre Père a été ensuite rapportée en grec. Du grec nous avons eu la traduction latine de la messe, laquelle a été traduite en français par la très bonne demande : « Ne nous laisse pas succomber à la tentation ». Traduction meilleure que la phrase latine « Et ne nos inducas in tentationem ». Puis vint le Concile Vatican II et là, la traduction française prit un coup dans l’aile en devenant « Ne nous soumets pas à la tentation », une ânerie monumentale que nos évêques, extrêmement réactifs, ont mis 50 ans à vouloir corriger.



Des années ont été nécessaires pour produire une nouvelle ânerie !



Comment des évêques, hauts théologiens, ont-ils pu demander et faire demander aux chrétiens qu’ils soient exonérés de la tentation alors que Jésus Lui-même y est entré ???



Mystère et boule de gomme !



Deux autres traductions auraient été parfaites :



- Fais-nous sortir de la tentation la tête haute.

- Rends-nous victorieux de la tentation.



Mais la tentation de la médiocrité était trop forte et nos évêques y ont succombé !!!