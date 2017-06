Mail Courrier des lecteurs Non au Macronisme de circonstance !

Au deuxième tour des présidentielles j’ai dû me résoudre à glisser un bulletin Macron, un acte citoyen avant tout pour faire barrage au Front National. Mais à la veille des législatives je réfute ce nouveau holp up démocratique et ne voterai pas pour un candidat qui a cédé aux sirènes d’En Marche…



J’ai dû adhérer au fameux « faire barrage » et ai voté Macron. Aujourd’hui au pouvoir Emmanuel Macron ne doit pas oublier qu’il est là avec nos voix et nos désaccords. Ce quinquennat de casse sociale qui s’annonce va être violent et pourrait une fois encore servir les intérêts du Front National. Personne ne s’offusque du parcours de ce Président banquier d’affaires devenu conseiller d’un président à la dérive, nommé ministre de l’Economie… Un monstrueux conflit d’intérêt… Ce mouvement est une véritable auberge espagnole ou tous viennent s’abreuver pour garder leur petit morceau de pouvoir ou pour en glaner un. Macron c’est la suppression de l’ISF, Les cadeaux aux entreprises, la suppression des indemnités chômage à ceux qui refusent deux emplois. Attention dimanche… Anonyme Lu 88 fois



