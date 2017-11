Courrier des lecteurs Non ! La lessive OMO ne lave pas plus blanc que blanc

Coluche avait pourtant essayé de nous "déniaiser", mais la plupart persistent encore à croire que si la lessive OMO lave plus blanc que blanc, c’est surement parce qu’elle dispose de “principes blanchissants”.



Mais enfin ! ouvrons les yeux. Tout ça ce n’est que de la com ou de la pub !



Macron a commencé à laver plus blanc quand les médias et les gros zozos qui sont derrière ont décidé que Fillon était décidément trop salissant :



Le Sarthois avait deux gros défauts :



- il abusait de la vodka et était prêt à reconnaitre l’appartenance de la Crimée à la Russie

- il trouvait qu’Assad était tout aussi fréquentable que Netanyahu .



Juppé, qui n’a pas laissé un souvenir impérissable de son passage aux Affaires Etrangères s’est chargé de nous alerter sur l’addiction du candidat des Républicains à l’eau de vie d’orge et Fabius sur la menace d’une nouvelle Shoa.



C’est étonnant cette obsession des gogos à trouver des charmes et même des vertus à la dame qui les a convaincus de «monter». Ils devraient nous parler de leur faiblesse, ils veulent au contraire nous convaincre de leur lucidité.



Macron n’avait aucun talent particulier. Il était juste un produit marketing disponible, après quelques rafistolages à la portée des utilisateurs de photoshop.



Des Macron on en croise des centaines.



J’ai lu dans un reportage de 2016 que ses petits camarades de lycée étaient très étonnés du destin professionnel de l’intéressé qu’ils ne jugeaient pas si brillant. Il avait du bagout, affirmaient ils, mais rien qui le prédisposât à devenir le père du peuple et le mari de la première dame de France... Ils témoignaient certes que Macron était le chouchou de Brigitte mais n’était pas très bon en maths.



Fâcheux pour un élève de série S qui a d’ailleurs eu l’humilité de s’orienter vers les bavardages des lettres et de la philo, mais qui bizarrement, après son double échec dès l’écrit de normal sup, s’est replié vers les finances et la banque. Comprenez que la banque et la finance ne sont pas affaire d’arithmétique mais de relations mafieuses ou mondaines !





Dans un tout autre registre qui n’est pourtant pas sans rapport , hier le journal les Echos , qui est devenu pour Macron ce qu’était "le Moniteur" pour Napoléon, nous apprenait, discrètement évidemment, que la gestion « indicielle » des fonds , - c’est à dire la gestion passive des valeurs boursières sur la seule base de l’analyse mécanique des indices publics de performance , par exemple en France le CAC40 ou aux Etats Unis le S&P500 - , était plus efficace que la gestion dite active ou stratégique : la première affichait globalement de meilleurs rendements que la seconde et coutait pourtant 10 fois moins cher en frais de portage .



Les concurrents de Vanguard , justement l’un des plus gros ETF , fonds « indiciels » cotés , protestent. Ils sont forts mécontents qu’on ait dévoilé l’entourloupe et qu’on vienne menacer de casser leur fonds de commerce.



Même s’il est vrai que le plus souvent le monde va comme une simple représentation , soumis à la seule volonté des metteurs en scène , de temps en temps le réel fait ainsi irruption dans l’imaginaire des boursicoteurs.



En politique aussi de temps en temps les peuples en ont marre de se faire berner .



Pierre BALCON Pierre Balcon Lu 213 fois





Dans la même rubrique : < > Tribune libre : La vérité sur la NRL - la facture atteint 2 milliards (pour le moment) Monsieur le Maire de Saint-Leu