Nomination de Vlody au CIEP : La CGTR réclame des éclaircissements

Sur la nomination de l'ex député Jean Jacques Vlody comme directeur du CIEP ( rapportée par un média)



Si cela est avéré , La CGTR EDUC'ACTION souhaite des précisions et explications notamment sur les critères retenus pour le choix du nouveau directeur du CIEP en la personne de l'ex député Vlody .



Nous exigeons une totale transparence sur cette nomination.



Y-a t-il eu appel public à candidature ?



Si tel est le cas ,la Cgtr educ'action n'a pas d'opposition de principe à partir du moment où cette candidature a répondu aux principes de compétences , d'expériences acquises, de savoir faire et savoir être d'autant que ce type de nomination est soumis à des règles nationales



Ceci étant posé, s'il s'avère au final qu'une candidature ait été privilégiée ( en raison de son ex statut de député ) et ce au détriment de candidatures au profil plus compétent et expérimenté, nous ne pourrions l'accepter



Aussi, nous demandons les raisons qui ont conduit à retenir cette candidature plutôt qu'une autre .



La Cgtr educ