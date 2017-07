Nomination de Jean-Jacques Vlody au CIEP : La CGTR Educ'Action attend toujours "des précisions"

La CGTR Educ'Action

La CGTR EDUC'ACTION s'est exprimé récemment par communiqué sur la nomination de l'ex député Jean jacques Vlody comme directeur du CIEPNous attendons toujours que des précisions et explications claires notamment sur les critères retenus pour le choix de l'ex député nous soit apportéesNous exigeons une totale transparence sur cette nominationLes derniers éléments en notre possession indique qu'il y a bien eu appel à candidatureSi monsieur Vlody a le droit de concourir à ce poste comme tout à chacun , pour l'heure il n'est nullement établi que sa candidature ait répondu prioritairement aux principes de compétences , d'expériences acquises et de savoir faire nécessaire exigés pour cette fonctionSelon les documents que nous avons pu consultés , il apparaît aujourd'hui que le choix de retenir monsieur l'ex député s'est fait au détriment , à minima , d'une autre candidature à l' expertise pourtant reconnue et incontestableAussi, nous continuons à exiger les motivations qui ont conduit à retenir cette candidature plutôt qu'une autre . L'administration doit sortir de son silence !