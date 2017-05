Noël Vidot convoque l'expertise comptable pour contredire Yves Éthève

L’ancien président de la Ligue réunionnaise de football, Noël Vidot, a tenu "à rétablir quelques vérités". En effet, accusé notamment par la direction actuelle de la LRF d’avoir laissé une dette de près d’un million d’euros , le prédécesseur de Yves Éthève se base sur le bilan financier 2016 de l’institution qui relève un déficit de 355 240 euros.Noël Vidot a tenu tout d’abord à remercier son ancienne équipe pour le travail "exceptionnel" fourni. "Nous avons fait une économie de près d’un million d’euros entre 2015 et 2016 : d’un total de dépenses de 4 431 424 millions d’euros, nous sommes passés à 3 429 420 millions d’euros, d’où une différence de 1 002 004 d’économie", se félicite-t-il.Des économies rendues possibles notamment par la "réduction de moitié" de la masse salariale, une diminution "à hauteur de 60%" des frais d’avocats, des frais de billets d’avion "réduits à 75%" ou encore "la très importante diminution des frais de bouche". "J’espère que le 25 mai, le président actuel demandera aux présidents de nous féliciter pour notre gestion rigoureuse" glisse malicieusement Noël Vidot."Le déficit d’aujourd’hui est de 355 240 euros au lieu de 633 096 euros de l’exercice 2015, soit une dette réduite de 277 856 euros" poursuit Noël Vidot, qui réplique aux accusations des dirigeants actuels de la LRF. "Il est facile de discréditer les gens, et on fait tout pour nous fragiliser. Cependant, un bilan financier est sorti, qui plus est par l’expert-comptable, et qui parle véritablement en notre faveur", ajoute-t-il.Comme l’explique Noël Vidot, ce déficit de 355 240 euros pour l’année 2016 est composé comme suit : 108 353 euros (résultat d’exploitation), 260 000 euros (représentant une dotation exceptionnelle aux amortissements et aux provisions exceptionnelles non consommé pour risque, comme des litiges) et 32 000 euros (représentant un détournement inscrit en état de créance divers).De plus, Noël Vidot tient à rappeler que la Fédération française de football a versé une subvention globale de 596 000 euros pour l’exercice 2016 alors que pour l’exercice 2015, elle avait attribué une subvention globale de 760 000 euros. Un manque à gagner considérable qui lui fait dire qu’en regardant au plus près le déficit de 633 000 euros de 2015, celui-ci "aura été brillamment épongé presqu’en totalité par notre équipe".L’ancien homme fort du foot péi tient également à s’expliquer sur ces dizaines de milliers d’euros détournés des caisses de la Ligue ces derniers mois . "Début mai, le président Ethève faisait état d’un détournement de près de 64 000 euros ces derniers mois avant son arrivée à la tête de la LRF, et que le virement de janvier avait été bloqué. Or, le bilan comptable parle d’un détournement de fonds présumé entre novembre 2016 et janvier 2017" , fait-il remarquer :