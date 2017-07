Noces d'or époux Souton à St-Denis

Les époux Souton (Rolande 71 ans et Pierre-Paul 85 ans), qui vivent dans le quartier Marcadet à Saint-Denis, fêtent leurs 50 ans de mariage ce samedi 1er juillet 2017.



C'est la fête avec la famille, quasiment au grand complet : 9 enfants, 22 petits-enfants et 3 arrière petits-enfants.



Rolande était femme au foyer tandis que Pierre-Paul a travaillé comme transporteur.



Représentant la Mairie, Isabelle Latchimy, adjointe, a remis un bouquet à madame et un cadeau.