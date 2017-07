Noces d’or des époux Souton

Rolande et Pierre-Paul Souton ont fêté leurs 50 ans de mariage ce samedi 1e juillet 2017. Le couple de la Rue Marcadet incarne un exemple de constance et de fidélité rares que n’a pas manqué de souligner Isabelle Latchimy, adjointe au Maire de Saint-Paul, venue leur rendre une petite visite pour l’occasion. Rolande et Pierre-Paul ont donné vie à 9 enfants (5 garçons et 4 filles). Ils comptent à ce jour 22 petits-enfants et 3 arrière petits-enfants. La famille presqu’au grand complet, et fort sympathique, était réunie pour célébrer cet événement autour du couple en or. Une façon sans doute d’exprimer une part de reconnaissance vraie, et rendre un peu d’amour reçu en héritage et dont chacun fut comblé…