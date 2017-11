Noce à la prison du Port : Casanova Agamemnon va bientôt se marier

Casanova Agamemnon va bientôt se marier. Le détenu de 67 ans a trouvé l’amour auprès d’une femme qui le soutient depuis des années pour qu’il puisse retrouver un jour la liberté, indique le Journal de l’île. L’histoire d’amour avec sa compagne d’une quarantaine d’années a commencé un an après son transfert à La Réunion en 2014.



Avant d’obtenir la bénédiction de la justice et du milieu carcéral, le couple a dû être auditionné. L’objectif étant de s’assurer de la sincérité de leur union. Le détenu a effectué une nouvelle demande de libération conditionnelle en octobre dernier. La réponse devrait intervenir en août prochain.



La cérémonie de mariage est prévue prochainement à la prison du Port en présence des témoins et de représentants de la mairie. Costume et chemise de marque Lacoste pour le futur marié, toilette bleue pour sa bien aimée, détaille le JIR.



Casanova Agamemnon a passé 47 ans derrière les barreaux, ce qui fait de lui le plus ancien détenu de France. L’homme a été condamné à perpétuité pour le meurtre de son patron en 1970, et celui de son frère, en 1986.