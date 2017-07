Nicolas Hulot offre une prime pour l’achat d'un véhicule plus propre

Ce jeudi 6 juillet, le ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, a dévoilé son plan climat. Parmi les mesures annoncées, la mise en place d’une prime destinée aux familles les plus modestes afin qu’elles puissent acquérir un véhicule neuf ou d’occasion a été annoncée.



Cette prime qui va au-delà de la prime casse, qui ne concerne que les véhicules diesel, concernera les automobiles datant d’avant 1997 pour les véhicules diesel et de 2001 pour ceux fonctionnant à l’essence.



Dans son annonce, le ministre exprime son désir qu’en 2040 la commercialisation de véhicules essence et diesel touche à sa fin. Le ministre avoue toutefois qu’il a conscience de la difficulté que représente cet objectif qu’il qualifie de « lourd » notamment pour les constructeurs automobiles. "Nos propres constructeurs [automobiles] ont dans leurs cartons de quoi alimenter et incarner cette promesse (...) qui est aussi un agenda de santé publique", a affirmé Nicolas Hulot.