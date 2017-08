Nice renonce à son feu d’artifice du 15 août

Le feu d’artifice attendu traditionnellement sur la promenade des Anglais n’aura pas lieu ce 15 août. Dans un communiqué, la ville de Nice renonce officiellement au feu d’artifice 2017. « La douleur encore vive autour des victimes de l’attentat du 14 juillet 2016 », est la raison qui motive cette décision précise-t-elle.



Toutefois, le maire de la ville Christian Estrosi « a tenu à organiser un événement festif, populaire et novateur », qui se tiendra sur la promenade du Paillon attenante à celle des Anglais, dans la soirée du 15 août. La pétanque et le street art seront notamment à l’honneur. Différents concerts et animations y sont attendus dans cet espace plus sécurisé que le bord de mer.



Jusqu’à l’Ironman organisé le 23 juillet dernier, la ville de Nice avait renoncé à toute manifestation festive ou sportive sur la promenade des Anglais.



La côte d’Azur pourra s’illuminer néanmoins sous les feux d’artifice prévus à Cannes le soir du 15 août, à l’occasion de son festival d’art pyrotechnique.