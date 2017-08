Neymar présenté officiellement à Paris

Neymar est arrivé ce vendredi à Paris. Le footballeur brésilien a quitté Barcelone et atterri au Bourget en fin de matinée.Il s’est ensuite rendu à une conférence de presse de présentation organisée au Parc des Princes devant une centaine de journalistes accrédités."Avec lui, l'équipe sera plus forte et le championnat plus intéressant", a déclaré Nasser Al-Khelaïfi le président du PSG."J'ai hâte de commencer à m'entraîner, à jouer, et conquérir des titres", a répondu le nouvel attaquant du club parisien. " Je me sens comme chez moi déjà".Demain, il sera présenté aux supporters avant un match face à Amiens. Mais les supporters n’attendront pas jusque-là pour arborer le maillot n° 10 floqué du nom de la star du football. Ce matin avant même l’ouverture de la boutique officielle du PSG, une longue file s’étirait sur les Champs Elysées.