Neymar au PSG, ça brûle !

Ce n’était qu’une rumeur il y encore quelques semaines, mais aujourd’hui le deal semble être quasiment bouclé. La star du football brésilien, Neymar, pourrait quitter le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale serait prêt à payer les 222 millions d’euros correspondants à la clause libératoire de l’ancien joueur de Santos. Si le transfert se réalise, Neymar serait le joueur le plus cher du monde à 25 ans, devant Paul Pogba (120 millions) et Gareth Bale (101 millions).



Malgré la forte somme proposée par le club français, les dirigeants barcelonais ne sont pas favorables à un transfert de leur joyau brésilien. Et ils ne sont pas les seuls, le président de La Liga, Javier Tebas a refusé le paiement de la clause, il déclare : " Non, nous n’accepterons pas l’argent d’un club comme le PSG ".



Javier Tebas affirme même qu’une plainte sera déposée contre le PSG. "La plainte est prête et sera présentée à l’UEFA, l’Union Européenne et à la Cour de Suisse, qui sont les tribunaux compétents. En gros, il s’agit de dénoncer la concurrence déloyale de la part de clubs qui reçoivent des injections financières de pays. Le PSG est un exemple clair de dopage financier, de club-Etat. Les comptes du PSG montrent que le club encaisse plus de revenus commerciaux que le Real Madrid ou Manchester United, donc que la valeur de la marque est plus élevée que ces deux clubs. Eh bien, c’est quelque chose d’impossible", ajoute le patron de La Liga.



Le FC Barcelone confirme la volonté de Neymar de quitter le club



De son coté, Neymar s’est présenté à l’entraînement ce matin comme prévu, sauf qu’il ne s’est pas entraîné, avec l’accord de son entraîneur. Selon plusieurs médias espagnols (RAC1, Sports), il serait resté une quarantaine de minutes, avant de faire ses adieux à ses coéquipiers et quitter le stade au volant de sa voiture.



Interrogé à ce sujet, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a déclaré "Aujourd'hui, Neymar est un joueur de Barcelone et on verra ce qui se passera avec lui".



L’histoire d’amour entre l’Auriverde et le FC Barcelone semble bel et bien arrivée à son terme puisque le club lui-même a publié un communiqué annonçant les intentions du joueur. "Le joueur Neymar Jr, accompagné de son père et de son agent, a communiqué au FC Barcelone sa décision de quitter le club, dans une réunion qui a eu lieu dans les bureaux du club. Devant cette prise de position, le club leur a communiqué qu’ils vont devoir payer la clause libératoire du contrat en vigueur, qui depuis le 1er juillet est passé à 222 millions d’euros, et qui devra être versée dans son intégralité".