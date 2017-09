Nexa et InnovonsLaRéunion lancent la 11e semaine de l'innovation

InnovonsLaRéunion avec l’appui de Nexa, Agence Régionale de Développement, d’Investissement et d’Innovation, organise sa 11ème semaine de l’innovation consacrée aux modèles d’affaires innovants. Elle se déroulera du lundi 18 septembre au lundi 25 septembre 2017.



Plusieurs évènements gratuits auront lieu : conférence, ateliers-coaching, afterwork…pour des publics variés. Merci de bien vouloir diffuser en particulier la conférence et afterwork qui disposent encore de places d’accueil.



Innovons La Réunion, avec l’appui de Nexa, poursuit l’organisation de ses semaines de l’innovation. Elles visent à favoriser le développement de projets toujours plus innovants en suscitant l’émergence d’idées et en mettant en pratique des techniques et méthodes éprouvées. Innovonslareunion est également un facilitateur qui anime la communauté de l’innovation, met en avant et connecte les talents du territoire.



En 2017, les semaines abordent les thématiques de la Créativité, du Design de service, de la gestion de projet et d’équipe ou des nouveaux business modèles. Des conférences, ateliers et moments de réseautage sont ouverts au grand public, étudiants, entreprises, porteurs de projets et accompagnateurs du réseau.



Du lundi 18 au lundi 25 Septembre 2017, se tiendra la semaine "Concevoir son modèle d’affaire innovant".



Notre invité expert Pascal Jarry animera une série d’évènements gratuits

Programme :



• 2 journées pour les étudiants du Pôle Entrepreneuriat Etudiant et de l’IAE de l’Université de La Réunion : Lundi 18 et Mardi 19 Septembre (sur inscription)



• 2 afterwork – conférence "Le Business Model innovant à travers des projets concrets", suivi d’un moment convivial d’échanges: Mardi 19 Septembre de 18h à 19h30, à l’IAE Saint Denis et Jeudi 21 Septembre de 18h30 à 19h30, au Transfo Saint-Pierre



• 2 sessions d’ateliers-coaching gratuits d’1 jour pour les TPE/PME : Mercredi 20 et Jeudi 21 Septembre chez Nexa (24 places, sur inscription)



• Des rendez-vous individuels personnalisés : Vendredi 22 et Lundi 25 Septembre, chez Nexa (sur inscription, pour les entreprises ayant participé à une session collective)