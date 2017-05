New-York : Une voiture fonce dans la foule à Times Square

Les médias américains évoquent un "incident". Une voiture a foncé dans la foule avant de s'écraser contre un poteau sur Times Square à New-York. Au moins une personne est décédée. On compte au moins une dizaine de blessés.



L'incident s'est produit à l'heure du déjeuner, à l'intersection entre Broadway et la W 45th Street, l'un des endroits les plus fréquentés par les touristes.



Selon la police de New-York, l'événement n'est pas relié au terrorisme. Il pourrait s'agir de l'action d'un conducteur en état d'ébriété. L'homme a été interpellé.