Nathalie Kosciusko-Morizet perd connaissance après avoir été agressée

Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate Les Républicains aux législatives à Paris, a été agressée par un passant alors qu'elle distribuait des tracts dans un marché parisien. L'homme l'a traitée de "bobo de merde" avant de lui lancer ses tracts au visage. Cherchant à se protéger, NKM a chuté au sol, sa tête a heurté le goudron et elle a perdu connaissance pendant une dizaine de minutes. Elle a repris ses esprits dans l'ambulance des pompiers.



L'agresseur a pris la fuite. Il a été rattrapé par un membre du staff de la candidate dans le métro. Une bagarre s'en est suivie, mais l'homme a finalement réussi à prendre la fuite.



Plainte a été déposée et une enquête judiciaire a été ouverte pour "violences volontaires".



Le Premier ministre a rendu visite à la candidate à l'hôpital Cochin, où elle a été conduite par les pompiers. "Tous mes vœux de rétablissement à mon amie Nathalie Kosciusko-Morizet. Je condamne cet acte d'une violence insupportable", a écrit sur son compte Twitter Édouard Philippe (issu de LR).



Son opposant REM dans la circonscription a fait savoir dans la foulée qu'il suspendait sa campagne et lui a fait un tweet de soutien, affirmant sur BFMTV qu'il allait lui téléphoner