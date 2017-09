Nathalie Bassire tombe le masque

En voyant les manifestations de parents et de profs au Tampon, on se dit qu’il y a anguille sous roche. Quelques écoles seulement débrayent.

Toutes les autres travaillent.

Surprise sans surprise, l’une d’entre elle est dirigée par un membre de l’opposition au conseil municipal. Parenthèse : cette école fait l’objet de plaintes en cours pour maltraitances (JIR du 23 juin 2017) Les parents auraient de quoi manifester et le directeur ferait mieux d’être un peu discret.



Donc : 3 ou 4 écoles débrayées sur environ 40. Des « parents » qui ne sont souvent pas des parents, ou alors il faut croire qu’il s’agit de parents lointains. Des syndicalistes du SAFPTR ( ils travaillent quand, au fait ? ). En pôle position, Nathalie Bassire, députée la moins active de La Réunion ( comparer avec Ratenon et Lorion) et Imrane Moulland, son bras droit. Tout ce beau monde se retrouve pour reprendre des forces dans l'antenne de la région réunion située à côté de la mairie. Hasard, c'est l'ancienne permanence de Nathalie Bassire. Nos impôts sont bien employés dis-donc !



Nathalie Bassire soutient les parents ?

Elle se soutient surtout elle-même.

Dans un communiqué qui réagit à une augmentation d’impôts imaginaire, la voilà qui souhaite « une nouvelle équipe municipale ». Avec à sa tête bien sûr, Nathalie Bassire. C’est beau l’auto-promotion ! Mais comme dit patois, « marchandise vantée par soi-même n’aucune valeur ».



Mme Bassire a déjà été dans la mairie et y a laissé un grand trou, que les Tamponnais ont encore du mal à boucher. Grosse récupération politique en perspective ! Mais ce sera sans moi : pas question de mettre en place une députée qui n'est jamais à l'Assemblée. Qu'est)ce que ce sera dans une mairie ! Comme dit créole, n’a encore moune vilain mais n’a pu moune couillon.