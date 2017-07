Nathalie Bassire se félicite du décret autorisant le retour à la semaine de 4 jours

Lors de la campagne des législatives, je m'étais engagée dans mon programme, auprès des réunionnais à militer afin de revenir à la semaine de quatre jours pour les établissements du premier degré.



Avec la parution au Journal Officiel du décret permettant aux communes de modifier en ce sens l'organisation de la semaine scolaire, je me félicite de cette décision de bon sens : c'est en effet la première mesure de mon programme qui devient concrète.



La réforme Peillon mise en œuvre sous le gouvernement précédent était fortement contestée, en particulier à La Réunion, par les parents d'élèves, le corps

enseignant et les élus locaux du fait de la question du financement des activités périscolaires et de la fatigue constatée sur bon nombre d'enfants.



Ainsi que je l'avais annoncé avant les élections, je siège aujourd'hui dans l'opposition au sein du groupe LR (apparentés) et je suis favorable à ce qui est bon pour les réunionnais.



Telle sera ma ligne de conduite pour les 5 prochaines années.