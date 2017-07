Nathalie Bassire s'est entretenue avec le conseiller outre-mer à Matignon

"Lors de ce premier rendez-vous en date du lundi 03 juillet 2017 avec Monsieur Xavier Brunetière, conseiller outre-mer auprès du Premier Ministre, j'ai tenu à aborder plusieurs dossiers qui me tiennent à coeur.



Tout d'abord, j'ai tenu à échanger sur la situation de crise entre les planteurs et TEREOS qui doit impérativement trouver une issue rapide et honorable pour l'ensemble des parties. Je tiens à réaffirmer mon soutien à nos agriculteurs dans leur combat pour une juste revalorisation du prix de la tonne de canne à sucre. A ce titre, j'estime que le nouveau Préfet de la Réunion, représentant de l’État dans le département, doit jouer un rôle de médiateur dès son arrivée sur l'île.



J'ai également abordé la situation des parents et accompagnants d'enfants malades, originaires d'outre-mer, hospitalisés en métropole, pour lesquels il nous faut trouver une solution d'hébergement dédiée, en région parisienne.



J'ai ensuite évoqué le dossier de la Maison Familiale et Rurale du Tampon qui nécessite des travaux de réhabilitation et d'extension conséquents, et pour laquelle je souhaite que l'État intervienne financièrement aux côtés du Conseil Régional et de la municipalité.



Puis, j'ai longuement exposé au conseiller du Premier Ministre la situation des pompiers du Tampon confrontés à des locaux insalubres et des conditions de travail inacceptables. Je tiens à leur témoigner mon soutien plein et entier dans leur légitime revendication et j'invite le Département et le SDIS de la Réunion, en concertation avec la commune, à concrétiser – au-delà d'une solution provisoire – un projet pérenne dans des délais raisonnables.



Nous avons en outre abordé la méthodologie et les enjeux des assises de l'outremer qui devraient se dérouler au dernier trimestre 2017.



Enfin, s'agissant des enjeux de la transition énergétique et du développement durable tels que figurant dans mon programme, je me félicite que nous partagions avec Xavier Brunetière le même diagnostic et les mêmes ambitions.



Cet entretien m'a démontré les qualités d'écoute, la connaissance et l'attachement de M. Brunetière à La Réunion, et je sais aujourd'hui pouvoir compter sur sa disponibilité.



Pour ma part, je reste dans l'action en défendant les dossiers de la Réunion à Paris, auprès du Parlement comme du Gouvernement."



Nathalie BASSIRE

Députée de La Réunion