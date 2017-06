Nathalie Bassire : "Le logement, une priorité du nouveau quinquennat"

Chaque réunionnais a le droit d'avoir un toit, un logement de qualité à des prix accessibles et dans le respect du développement durable.



Je m'y engage !



Il est nécessaire de mieux financer la réhabilitation de l'habitat, en particulier la mise aux normes thermique et l'accessibilité des logements (PMR, malvoyants, malentendants, …). Je porterai ce dossier à l'Assemblée Nationale.



Je veux aussi faire de La Réunion une « île de propriétaires », et pour cela je me battrai pour permettre l'accession à la propriété aux locataires de logements sociaux, individuels ou collectifs, dès 15 années d'occupation.



L’État doit par ailleurs prendre ses responsabilités en augmentant la LBU (Ligne Budgétaire Unique) à la Réunion afin de financer la construction de logements sociaux écologiques en nombre suffisant au regard des besoins.



Issue du territoire des Hauts du Sud (Le Tampon, La Rivière, l'Entre-Deux et Cilaos), je considère qu'il faut favoriser des opérations de logements sociaux respectueux de l'habitat traditionnel réunionnais à mi-pentes et dans les Hauts.



Attentive à notre jeunesse, je milite activement pour la construction de logements étudiants en nombre suffisant à La Réunion, et plus particulièrement dans le Grand Sud afin d'accompagner le développement de l'Université du Sud.



Enfin, je proposerai à Paris la prolongation de 10 ans (jusqu'en 2027) et l'amélioration du dispositif de défiscalisation en Outre-Mer.

Ensemble, nous bâtirons La Réunion de Demain, pour vous !



Nathalie BASSIRE & Jean Alain CADET

Candidats de l'Union des Réunionnais

3ème circonscription de La Réunion