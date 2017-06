Natation synchronisée: Les "Sirènes de l'ouest" remportent deux médailles de bronze

Les jeunes "Sirènes de l'Ouest" sont rentrées ce mercredi matin à la Réunion après une belle semaine de compétition à Cergy Pontoise, au championnats de France N3 Avenirs.



Les sportives péi qui pratiquent la natation synchronisée ont dignement représenté La Réunion, en remportant deux médailles de bronze : une pour le ballet d'équipe, nagé par Poé, Ambre, Priscille, Camille, Maelys, Lucie, Maude, Noémie, Emma et Ninon et une pour Ambre et Ninon en duo.



Une aventure partagée avec les nageuses du Moufia Aquatic Club; avec qui les liens affectifs et sportifs se sont encore renforcés.