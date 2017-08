Nassimah Dindar, vous avez tout d’une sénatrice

Il est des politiques qui ont marqué de leur empreinte leur temps, tant leur talent, leur vision et leur apport pour La Réunion ont été considérables. Nassimah Dindar fait partie de ces élus qui ont marqué l’histoire politique de La Réunion. Depuis 20 ans, son style, son caractère, son engagement relèvent la classe politique réunionnaise qui ne compte malheureusement qu’une poignée d’élus talentueux.



Madame Nassimah Dindar, j’ai été très heureux d’apprendre que vous étiez candidate aux élections sénatoriales. Vous avez tant fait pour La Réunion depuis 20 ans maintenant et depuis les 13 années où vous présidez le Département. Que ce soit pour nos gramounes, avec le chèque santé, que ce soit pour les personnes en situation de handicap avec le Pass Loisirs et le Pass Transport, que ce soit pour les jeunes avec la bourse départementale et tous les dispositifs d’insertion que vous avez mis en place, il faut reconnaître que rarement une élue n’aura contribué de façon aussi décisive au développement de son pays et au bien-être de sa population.



Vos interventions sur des sujets divers et variés, des sujets de société, des sujets qui touchent à l’homme réunionnais, des sujets d’actualité, sont particulièrement pertinentes. Vous avez une maîtrise parfaite des grands dossiers nationaux et locaux, ce qui vous permet de les défendre beaucoup de dynamisme et une conviction profonde qui a fait de vous cette femme politique alerte et à l’écoute.



Madame Dindar, vous avez tout d’une sénatrice. J’espère que vos électeurs sauront saisir les enjeux de votre candidature et vous apporter leur soutien. La Réunion a besoin d’une élue comme vous pour les défendre à Paris, au Palais du Luxembourg !