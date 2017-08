Mail La grande Une Nassimah Dindar tête de liste aux sénatoriales





Didier Robert, Jean-Paul Virapoullé, Michel Fontaine, Nassimah Dindar, Jean-Louis Lagourgue et Viviane Malet ont annoncé lors d'une conférence de presse leur feuille de route pour ces élections.



A été choisie comme tête de liste : Nassimah Dindar. La présidente du conseil départemental et vice-présidente du conseil régional était



Soe Hitchon sur place Les discussions de l'Union de la droite et du centre (plateforme UDI-LR-Objectif Réunion) se sont poursuivies jusqu'en milieu d'après-midi ce mardi, après une première réunion hier soir à Saint-Paul.Didier Robert, Jean-Paul Virapoullé, Michel Fontaine, Nassimah Dindar, Jean-Louis Lagourgue et Viviane Malet ont annoncé lors d'une conférence de presse leur feuille de route pour ces élections.A été choisie comme tête de liste : Nassimah Dindar. La présidente du conseil départemental et vice-présidente du conseil régional était pressentie depuis plusieurs jours pour assumer ce rôle . Jean-Louis Lagourgue, Viviane Malet et Michel Fontaine complètent cette liste unique.

Zinfos974 Lu 399 fois



Mail