Nassimah Dindar ne conduira pas une liste En Marche aux sénatoriales

Le Quotidien a surpris tout le monde en annonçant aujourd'hui que Nassimah Dindar avait sollicité l'investiture de La République en Marche (LREM) aux prochaines sénatoriales, mais que le parti d'Emmanuel Macron avait refusé.



Renseignements pris, il n'en est rien. C'est Edouard Philippe qui lui a fait cette proposition, ce que la présidente du Département a refusé.



Pas folle la guêpe ! Elle a bien plus de chances d'être élue sénatrice en 2ème position sur la liste de la plateforme de la Droite et du Centre plutôt que comme tête de liste d'En Marche qui ne compte pratiquement pas d'élus à la Réunion.



D'autant que les nuages semblent s'accumuler au dessus de la tête du parti présidentiel. Emmanuel Macron a récemment perdu 10 points dans les sondages, et ce n'est probablement pas fini.



Même Thierry Robert songe à quitter la majorité présidentielle. C'est dire !



Quant à Gilbert Annette, il est étrangement muet depuis quelque temps...



Reste à déterminer a composition de la liste de la Droite et du Centre.



Michel Fontaine, après avoir longtemps claironné qu'il ne serait pas candidat à sa succession, a obtenu de Paris de conduire la liste. Ce qui laisse à penser qu'il sera à nouveau candidat.



Derrière, Nassimah Dindar est incontournable. Ce qui relèguerait Jean-Louis Lagourgue en 3ème position, la pire place. Car si la Droite est quasi sûre d'obtenir deux postes de sénateur, la 3ème est très hypothétique.



La maire de Sainte-Marie, qui avait refusé de se présenter aux législatives pour se réserver pour les sénatoriales, sera-t-il alors tenté de conduire une deuxième liste? Tout est possible...



Et quid de Stéphane Fouassin qui nous a confié vouloir également être candidat?



Le positionnement de chacun pourrait en fait dépendre d'un autre facteur : qui remplacera Nassimah Dindar à la tête du Département, dans l'hypothèse où elle serait élue sénatrice?



Il semblait y avoir un consensus sur le nom de Cyrille Melchior, l'actuel 1er vice-président. Mais son récent très mauvais score aux législatives face à Huguette Bello pourrait lui avoir mis du plomb dans l'aile.



La candidature de Cyrille Melchior ne déplaisait pas à Michel Fontaine, dans la mesure où ce dernier a longtemps travaillé pour lui à la CIVIS. C'est peu dire que l'homme lui est redevable. Mais dans l'hypothèse où le conseiller général de Saint-Paul serait hors jeu, le président des Républicains verrait bien à ce poste sa protégée Viviane Malet, actuellement 2ème vice-présidente du Département.



Ce qui n'a pas vraiment l'heur de plaire à Didier Robert... Mais qui sait? L'affaire peut encore faire l'objet de marchandages avec Michel Fontaine... Tu renonces à te présenter, ce qui permet à Jean-Louis Lagourgue d'être sûr d'être élu, et en échange je laisse ta protégée se faire élire à la présidence du Département. Et toi, tu gardes ta mairie de Saint-Pierre... Ou toute autre combinaison qui permettrait aux deux leaders de la Droite de sortir gagnants de cette élection piège.



Les sénatoriales se dérouleront le 24 septembre prochain mais la campagne électorale a d'ores et déjà commencé. De manière discrète certes, car seuls les grands électeurs (les élus et des grands électeurs désignés par les conseils municipaux) seront amenés à voter. Pierrot Dupuy Lu 174 fois



