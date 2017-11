Nassimah Dindar lance un défi à Jacques Tillier : Elle l'invite à un débat public

L'info est passée relativement inaperçue, par le canal du site de Freedom, le média officiel de la présidente du Conseil départemental. Elle devrait pourtant faire l'effet d'une bombe dans le paysage médiatico-politique réunionnais.



Dans son éditorial paru ce jour, Yves Mont-Rouge révèle que "les quatre donzelles" du JIR, à savoir Nassimah Dindar, Léopoldine Settama-Vidon, Karine Nebenesa et Marie-Rose Won-Fah-Hin invitent Jacques Tillier à un débat public "pour se dire les choses les yeux dans les yeux", "en face", "comme des grands, des adultes responsables", "plutôt que de se cacher comme un lâche derrière un ordinateur, dans un bureau".



Et elles invitent les médias à couvrir "en toute transparence" ce débat au cours duquel elles espèrent aborder tous les sujets, "y compris celui de la liberté de la presse et de la conception de cette liberté par Jacques Tillier".



Reste à savoir si le directeur du JIR acceptera le défi...