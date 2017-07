Nassimah Dindar dubitative sur l'organisation de nouvelles Assises de l'Outre-mer

La Présidente du Département Nassimah Dindar a rencontré Annick Girardin, ministre des Outre-mer, à l'occasion de la rencontre avec les parlementaires et les présidents de Collectivité, ce jeudi 6 juin au 21 rue Oudinot.



La présidente du Département accueille le discours volontaire de la ministre des Outre-mer, sa feuille de route avec les 8 priorités, mais reste sceptique quant à la portée de l'organisation de nouvelles Assises de l'Outre-mer.



"Nous avons eu des Etats généraux sous Nicolas Sarkozy, des Rencontres sociales sous François Hollande et une Loi sur l'Egalité réelle. A quoi serviraient encore toutes ces réunions ? Les problèmes sont identifiés. Il nous faut aujourd'hui mettre en oeuvre des solutions pour les agriculteurs, pour les chefs d'entreprises, pour les jeunes, pour les petites retraites et les publics vulnérables", a priorisé Nassimah Dindar.