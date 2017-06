Nassimah Dindar: "Les élus doivent plus que jamais sortir des sentiers battus"

Je tiens à féliciter les 7 députés réunionnais pour leur élection. Je salue tout particulièrement la victoire de Nadia Ramassamy, de Nathalie Bassire et de David Lorion qui ont porté le projet de la plateforme de la Droite et du Centre.



Les nouveaux députés réunionnais doivent désormais porter une voix constructive pour La Réunion, avec cette urgente obligation de répondre aux attentes des Réunionnais, en faveur d'un développement durable et profitable.



Les défis sociétaux sont nombreux ; le chômage structurel, l'emploi des jeunes, l'éducation et la formation, la prise en charge des publics vulnérables, sont autant d'enjeux sociaux qui demanderont cohésion et engagement sans faille de la part de tous nos députés.



Au regard des défis et des enjeux, les élus doivent plus que jamais sortir des sentiers battus et faire preuve d'audace et d'imagination. Il faut ainsi prendre toute la mesure de la révolution douce que connaît notre pays.



Je souhaite à nos députés de réussir. La crise de confiance durable que traverse la vie politique exige aujourd'hui d'être, au nom de tous les Réunionnais, dans une démarche de construction et non pas d'obstruction.