Nadia Ramassamy, députée pathétique

Élue récemment Députée, Nadia Ramassamy n'a pas manqué de se faire remarquer à son retour à La Réunion.



Partie à la rencontre des agriculteurs en grève devant la Préfecture, cette dernière leur a expliqué que la Ministre des Outre-mer, qu'elle a rencontré à Paris lui aurait dit « ne pas être au courant du conflit » et qu'il appartenait aux représentants de La République En Marche de faire remonter les problèmes !



Une allocution des plus illusoires et pour cause...



En premier lieu, il appartient à l'ensemble des élus et responsables politiques de La Réunion de faire remonter les problématiques locales.



Mais surtout, comment est-il possible d'envisager sérieusement, un instant, que la Ministre des Outre-mer ne soit pas au courant d'un conflit entre les agriculteurs et l'industriel, qui touche la principale filière agricole de La Réunion et ce, depuis des mois ?



Est-ce à dire, que le Directeur de cabinet de la Ministre, Dominique Sorain qui n'est autre que l'ancien Préfet de La Réunion, ne communique pas avec la Ministre ou est subitement frappé d'amnésie ?



Madame Ramassamy, tout cela n'est pas sérieux. Vous venez d'être élue Députée, soyez à la hauteur de ces nouvelles fonctions, travaillez, parlez vrai et arrêter de prendre les planteurs et les Réunionnais pour des couillons.