Nadia Ramassamy a oublié qu'à la Réunion, "fourmis i marche dessous la terre, toute de monde i conné"

On a l'habitude de dire qu'on juge un élu sur ses premiers actes après son élection. Si l'on devait appliquer cet adage à Nadia Ramassamy, la suite du mandat risque de ne pas nous décevoir...



Alors que le gouvernement s'apprête à faire voter une loi interdisant à un parlementaire d'embaucher un de ses enfants comme attaché parlementaire, voilà qu'on apprend que la toute nouvelle députée de la 6ème circonscription aurait choisi de passer outre et de prendre son fils Charles Antoine Nillameyom à ses côtés pour la seconder à l'Assemblée nationale.



On les voit tous les deux arrivant fièrement au Palais Bourbon dans un reportage de Réunion 1ère.



Peut-être espérait-elle qu'on ne saurait pas que c'est son fils, du fait qu'il ne porte pas le nom de Ramassamy, mais celui de son père duquel elle a divorcé? Ce serait oublier qu'à la Réunion, "fourmis i marche dessous la terre, toute de monde i conné"...



En attendant, que le rejeton profite bien. Il ne devrait pas le faire longtemps. Dès la loi votée, il faudra qu'il rende le badge d'accès au 101 rue de l'Université et le téléphone portable mis à sa disposition par les services de l'Assemblée nationale...