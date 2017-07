Nadia Ramassamy: "Simone Veil mérite d'être la cinquième femme reposant au Panthéon"

C'est avec un profond respect que je tiens à saluer la mémoire de Simone Veil, femme de coeur et d'esprit, dont le combat exemplaire contre toute forme de totalitarisme, sublimé par son dépassement de la haine, restera gravé dans l'Histoire de France.



Simone Veil a aussi œuvré pour de multiples causes qui m'importent, en particulier les droits des femmes et la construction européenne.



Simone Veil mérite d'être la cinquième femme reposant au Panthéon.



Alors que mon mandat de député commence, je souhaite porter ses valeurs transpartisanes au sein de l'Assemblée nationale.



Nadia Ramassamy, députée de la Réunion