Nadia Ramassamy: De l'exercice de la médecine à l'exercice du pouvoir

Elue avec 52,61% de voix, Nadia Ramassamy devient la nouvelle députée de la 6e circonscription.

Après des études de médecine effectuées à Lyon, Nadia Ramassamy revient dans son île et s’installe à Sainte-Suzanne.



En 1998, elle suit la voie tracée par sa mère, Thérèse Denise Ramassamy, femme politique du Tampon, et devient conseillère générale de Sainte-Suzanne jusqu’en 2004. Cette année-là, elle perd ce mandat.



Nadia Ramassamy crée par la suite le mouvement Avenir Meilleur pour la Population de la Réunion (AMPR) à l’occasion des régionales de 2004.



En 2007, elle se lance dans la course aux législatives dans la 1ère circonscription, puis l’année suivante, aux municipales à Saint-Denis.



En 2010, elle rejoint la Plateforme de la droite durant l’entre-deux-tour et est élue. Nadia Ramassamy est depuis 2015 vice-présidente déléguée à l’égalité des chances et à la solidarité, à la Région Région.