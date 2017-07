L'association Laiss À Moin Aprécié (LAMA) a organisé une action citoyenne de dépollution des berges de la rivière Langevin ce dimanche 2 juillet 2017. Une opération, en partenariat avec la ville de Saint-Joseph, la CASUD et 40 bénévoles de l'association des jeunes majeurs en dynamique (AJMD), qui s'est déroulée entre la Balance et le Bassin Benjoin. Près de 800 kg de déchets ont été récoltés.



En seulement deux heures de ramassage, les bénévoles ont récupéré pneus, batteries, animaux en décomposition, couverts en plastique ou encore bacs de peinture.



Ce n’est pas la première fois que l’association LAMA recense ce genre de déchets sur ce même lieu à Langevin. En effet, ce ne sont pas moins de 3 journées de dépollution qui ont été organisées sur le site de Langevin, qui ont permis au total de récupérer plus de 2 tonnes de déchets.



Comme l'explique l'association, "nous entendons souvent des discours comme 'na de moun lé payé pou ramasse sa'. Nous essayons donc de leur faire comprendre qu'effectivement les communes font le nécessaire pour garder leur ville propre mais que les agents communaux ne sont pas là pour ramasser un par un les mégots de cigarette jetés par terre !", explique l'association.



"pour un changement de mentalité"



L'association ajoute que son but n'est de "nettoyer pour nettoyer" mais bel et bien "de sensibiliser la population". "Chacun d’entre nous est responsable de ce qu’il consomme et nous nous devons de ramener ses propres déchets avec soi et de les déposer dans une déchetterie".



"Nous œuvrons pour le respect de notre patrimoine naturel et pour un changement de mentalité sur le traitement et la gestion des déchets à La Réunion (...) Être éco-citoyen s’apprend et nous faisons des actions pour que chacun respecte la nature qui l'entoure. Il est important que chacun ait une prise de conscience permanente et collective sur la problématique des déchets à La Réunion", termine l'association LAMA.