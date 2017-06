NRL : point d’étape du chantier La Réunion Positive

VIADUC DU LITTORAL : 11ÈME PILE EN COURS DE POSE



➜ La 11ème pile en cours de pose



La barge Zourite a transporté et posé en mer 10 piles(de P48 à P38). La 11ème pile est en cours de pose. Les quatre dernières de cette séquence (soit P41 à P38) sont équipées de modules d’éco-conception ; ces modules directement fixés à la base des piles de l’ouvrage constituent autant de récifs artificiels jouant le rôle de nurserie pour le développement des juvéniles ; au total six piles doivent être équipées.



La cadence de construction de deux piles par mois est désormais atteinte.



Les travaux préparatoires à la pose des embases (terrassements des souilles en mer au droit des 48 piles et réalisation des assises granulaires) ont atteints 50% d’avancement ; la campagne d’amélioration de sol par vibroflottation commencée fin 2016 est terminée.





➜ Le Grand Viaduc se profile



L’assemblage du 5ième fléau est en cours préfigurant la fin de construction sous quelques semaines du premier des 7 tabliers successifs dont l’ouvrage est constitué. Ce premier tablier reliera la culée C49 en extrémité de la digue de Grande Chaloupe à la première des piles-culées (soit la pile P42). C’est au droit de cette pile facilement reconnaissable depuis la route existante car supportant deux voussoirs de hauteur réduite par rapport à ses voisines que sera implanté le premier des joints de chaussée autorisant les petits déplacements relatifs entre structures sous l’effet notamment des variations de la température ambiante.



➜ Les deux usines en pleine activité



Ce sont en cumulé 75 000 m3 de béton et 15 000 tonnes d’acier qui ont été mis en oeuvre sur les deux usines depuis le début de la préfabrication correspondant à 1/3 des quantités totales à réaliser.





UNE DIGUE CONÇUE POUR RÉSISTER AUX HOULES CYCLONIQUES



La digue est une structure en remblais à talus, surmontée d’un mur chasse mer. Elle est protégée par des couches d’enrochements recouvertes par une carapace de blocs béton. La structure de la digue se décompose en deux ensembles : la digue inférieure et la digue supérieure. La digue inférieure est la partie de l’ouvrage qui regarde vers le large. Elle est constituée d’un noyau en matériaux 1/500 kg, puis de couches successives de protection, et se termine par des accropodes.



Sa fonction est de pouvoir résister à la houle en absorbant son énergie. La partie immergée en pied d’ouvrage (butée) est essentielle à sa stabilité et à sa pérennité (la digue de la route du littoral actuelle n’en est pas dotée : c’est pour cette raison que la carapace en tétrapodes glisse et doit être rechargée en permanence). La digue supérieure est protégée par le mur chasse-mer construit sur la digue inférieure. C’est elle qui supporte les structures de chaussées. Elle intègre un ouvrage linéaire en béton : le mur chasse – mer, déflecteur de houle (ce mur renvoie la houle côté mer et protège la chaussée des vagues pour éviter, comme sur l’actuelle route, que des franchissements n’atteignent les usagers.)



Le phasage de réalisation des différentes natures et couches de matériaux se fait à l’avancement par poussage terrestre dans l’eau des enrochements du noyau puis la pose à la grue des enrochements et des accropodes (pour ces derniers, l’exécution, qui nécessite une grande précision, est réalisée avec l’assistance de GPS et d’ordinateurs). Certaines parties de l’ouvrage (souille, butée de pied) font appel à des moyens maritimes spécifiques.





VIADUC DE LA GRANDE CHALOUPE : LIVRAISON IMMINENTE



Le chantier du Viaduc de la Grande Chaloupe touche à sa fin pour une livraison imminente d’ici à quelques mois. Les équipes réalisent actuellement les derniers travaux de finition et d’étanchéïté de ce pont de 240m au niveau du site de la Grande Chaloupe. L’ouvrage permettra de restaurer la continuité des ravines avec une perspective visuelle vers l’Océan.



Il constitue l’ouvrage principal de la desserte du site dont les bretelles d’accès seront réalisées avec les travaux de chaussées de la NRL. Ce pont est une structure en béton à 4 travées continues. Le tablier est constitué d’un mono-caisson en béton précontraint de hauteur constante de 3,45 mètres. Il repose sur trois piles en mer, fondées sur semelles, et sur deux culées en extrémités à la jonction avec la digue, fondées sur pieux.



Retrouvez plus de photos sur le site de la région.

