NRL : Les auditions du parquet national financier débutent

Arrivés à La Réunion hier, les enquêteurs du parquet national financier débutent leurs auditions ce matin. Des auditions réalisées dans le cadre de l'enquête préliminaire pour favoritisme et corruption, destinée à éclaircir les conditions d'attribution des marchés publics du chantier de la Nouvelle Route du Littoral (NRL).



Le directeur général adjoint des routes, Nicolas Morbé, est arrivé le premier à la Caserne Vérines, peu avant 9 heures.



Ont suivi Dominique Fournel et son avocat Robert Chicaud.



Interrogé, le conseiller régional délégué aux chantiers routiers a répondu qu'il n'avait "rien à déclarer".



L'enquête sur les conditions d'attribution du marché de la NRL avait été ouverte localement en 2014 par le parquet de Saint-Denis suite à un courrier anonyme. Le président de Région, Didier Robert, tout comme son vice-président et président de la commission d’appel d’offres Dominique Fournel, ainsi que des cadres administratifs avaient été entendus en février 2015.



En avril de la même année, l’enquête a été reprise par les magistrats du parquet national financier. En octobre 2015, des perquisitions seront menées aux domiciles de Didier Robert, de Dominique Fournel et de Jean-Louis Lagourgue, mais également à la Région Réunion et dans les locaux du groupement Bouygues-Vinci et GTOI-SBTPC.



Une nouvelle descente des gendarmes interviendra en septembre 2016 à la Région.





Samuel Irlepenne sur place