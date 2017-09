NRL : Le vice-président de la BEI "satisfait" de l’avancée des travaux

Actuellement en visite dans l’île, le vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), Ambroise Fayolle, en a profité pour faire un détour sur le chantier de la Nouvelle Route du Littoral (NRL).



La BEI finance le projet de la NRL à hauteur de 500 millions d’euros. Malgré les nombreuses critiques dont fait l’objet ce chantier, l’émissaire européen se dit "satisfait" de la manière dont le chantier est mis en oeuvre. "On a toujours raison de se poser la question de savoir si l’argent est bien utilisé", indique Ambroise Fayolle.



Interrogé sur un éventuel retard de la livraison finale de la NRL, le vice-président de la BEI ne se défausse pas et tient à rappeler qu’un ouvrage d’une telle ampleur connaît généralement de légers retards. Mais le plus important pour lui est que "le rythme soit désormais soutenu".