NRL : La 10ème pile posée en mer, 250 millions d'euros provisionnés

Actu NRL / Mois de Juin: Mesures environnementales et nouvelles exigences : 250 millions d'euros provisionnés



Afin de répondre aux mesures environnementales, aux prescriptions complémentaires et aux nouvelles exigences imposées par les arrêtés d'autorisations :



> nouvelles mesures sur l'impact paysager, sur les milieux naturels terrestres et maritimes,

> démontage d'une partie de la route actuelle,

> réduction des nuisances routières ;



La Collectivité délibèrera le 16 juin prochain en assemblée plénière pour mobiliser l'enveloppe de 250 millions d'euros. Cette enveloppe complémentaire doit ainsi garantir la continuité du chantier en palliant notamment les aléas géotechniques et en approvisionnement en matériaux.