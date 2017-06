Mail La grande Une NRL: L'audition de Mohamed Ahmed, DGS de la Région, terminée





L'audition du DGS a pris fin ce mercredi soir.



Un des avocats des gardés à vue, Me Antonin Levy, est sorti de la caserne peu après 19H, sans apporter davantage d'éléments. "Je n'ai rien à dire".

L'avocate de Clément Padre (directeur services juridiques), Me Brigitte Hoarau, interrogée sur une sortie prochaine de son client a indiqué "très probablement" Ce mardi, quatre personnes dont l'élu chargé des grands chantiers à la Région, Dominique Fournel, ou encore Mohamed Ahmed, directeur général des services de la Région, ont été placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête préliminaire pour favoritisme et corruption sur les conditions d'attribution des marchés publics du chantier de la NRL.L'audition du DGS a pris fin ce mercredi soir.Un des avocats des gardés à vue, Me Antonin Levy, est sorti de la caserne peu après 19H, sans apporter davantage d'éléments. "Je n'ai rien à dire". Zinfos974 Lu 282 fois



Mail