NRL: "Comme un joueur de poker, Didier Robert a bluffé les Réunionnais"

Les élus du groupe Le rassemblement à la Région ont souhaité faire le point ce lundi matin sur le budget 2018 et sur "les conséquences de l’explosion des coûts de la Nouvelle Route du Littoral sur les autres compétences régionales".



"Comme un joueur de poker, Didier Robert a bluffé les Réunionnais, mais ce n’est pas son argent qu’il perd, mais bien celui d’une population qui se rend compte de plus en plus de cette gabegie extraordinaire", fustige Huguette Bello, après avoir rappelé que le président de Région a assuré que le chantier ne coûterait pas plus cher que prévu. "Cette route, la plus chère du monde, connaît un engagement juridique de près de 2 milliards d'euros (pour le moment !), dont 963 millions d'euros ont déjà été dépensés, alors que seulement un quart du chantier est sorti de terre", s'indigne-t-elle, évaluant la dépense finale à 2,5 voire 3 milliards d'euros.



"Ce sont les autres investissements qui vont trinquer"



Ce que déplore notamment Huguette Bello, c'est l'impact sur les autres investissements. "Ils seront plafonnés à 220 millions en 2018, avant de diminuer à 200 millions les années suivantes" souligne-t-elle. La femme politique énumère une baisse de 72% pour la formation professionnelle et l'apprentissage, de 57,8% pour l’Action économique, de 42% pour la culture et le sport et de 33% pour l’aménagement du territoire.



"Le bouclage de ce Budget 2018 a été un vrai casse-tête pour la majorité. Encore une fois ce sont les Réunionnais qui vont être mis à contribution", regrette-elle. "Chaque automobiliste qui fera son plein va payer directement une partie de la construction de la NRL. Ces augmentations de la TSCC représentent un péage qui ne dit pas son nom."



Par ailleurs, alors qu’un rapport a été transmis par la Région, la conseillère régionale estime que ce document indique "clairement que l’endettement de la Région a atteint des proportions dangereuses pour la stabilité des finances régionales", avec une dette passant de 567 millions d’euros en 2016 à 825 millions en 2017, soit une hausse de 45 %."Pour 2018, la dette régionale va frôler le milliard d’euros avec plus de 985 millions d’euros", s'inquiète-t-elle.



Une augmentation qui est selon elle "la conséquence directe de la montée en charge des dépenses de la Route du Littoral" et qui "fait trembler la situation financière de la collectivité", la Banque Européenne d’Investissement pouvant mettre fin au contrat la liant avec la Région en cas de capacité de désendettement supérieure à 8 ans.



"La sincérité du budget 2017 est aujourd’hui remise en question"



Autre sujet brûlant pointé du doigt,"des dépenses de fonctionnement qui sont passées de 29 % à plus de 40 % depuis l'arrivée de Didier Robert". Huguette Bello tient ici à alerter sur "les conséquences catastrophiques" pour la collectivité "puisqu’en 2018 ces dépenses atteindront 44 % du budget. Du jamais vu".



La hausse de la masse salariale est ici notamment reprochée. "La Région embauche en moyenne une personne par journée ouvrée depuis quelques années" affirme-t-elle. Si le budget 2017 avait prévu une enveloppe de 137 millions d’euros pour les dépenses du personnel, "cette enveloppe sera largement dépassée de 9 millions à la fin de l’année" poursuit-elle. "La sincérité même du budget 2017 est aujourd’hui remise en question".



L’élue cite enfin la dégradation de la note de la collectivité auprès des établissements de notation Moddy’s et Fitch, qui en fait l’une des plus mauvaise élèves parmi les régions de France, ce qui entraînera "une augmentation du coût des emprunts à terme".