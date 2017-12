"NO GASPI" : Le collège Simon Lucas grand gagnant du concours

4 tonnes par jour de déchets produits dans les 77 restaurants scolaires des collèges publics de l’île. Afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, le Département a lancé en septembre 2016 un concours qui a pour objectif de mobiliser autant les élèves que les personnels. Chaque établissement a reçu une subvention de 1 000 euros du Département lui permettant d'initier son programme de lutte. 15 collèges ont participé cette année, sur la base du volontariat, et c’est le collège Simon Lucas de l’Etang-Salé qui a remporté le concours.



"Les établissements scolaires sont des lieux d'éducation avant tout mais c'est aussi là que l'on apprend aussi à devenir des citoyens conscients du monde qui nous entoure et des conséquences de chacun de nos actes. Le concours NO GASPI s'inscrit dans cette volonté globale de provoquer une véritable conscientisation des jeunes réunionnais sur les problématiques relatives aux déchets et au gaspillage alimentaire. Le Département tient à féliciter l'ensemble des participants pour leur implication et nous espérons qu'ils deviendront des ambassadeurs du non gaspillage alimentaire", a déclaré Jacqueline Henry, conseillère départementale.



Près de 200 personnes se sont retrouvées pour la remise des prix au jardin Botanique de La Réunion, Mascarin aux Colimaçons.