My Million : Un gagnant à La Réunion remporte 1 million d'euros

La chance a une fois de plus souri à un joueur à La Réunion. Après le gagnant du Loto de la Fête des Mères , La Réunion compte un nouveau millionnaire, révèle tirage-gagnant.com Lors du tirage Euromillions My Million du vendredi 14 juillet 2017, un habitant de l'île a vu son code unique My Million tiré au sort. Il a ainsi remporté 1.000.000€. Son identité et le bureau dans lequel le gagnant a validé son ticket ne sont pas encore connus.Depuis le 1er janvier, 59 codes gagnants ont été distribués.