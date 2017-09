Mail Société Mutations des professeurs des écoles: Le CREFOM et E. Bareigts obtiennent gain de cause Une suite favorable vient d'être donnée par les académies concernées pour deux professeures des écoles de La Réunion dont les mutations étaient bloquées. Voici le communiqué du CREFOM et d'Ericka Bareigts, qui sont intervenus sur le sujet :

Dès le 6 juillet 2017, le Président du CREFOM, monsieur Jean-Michel Martiel, saisi par sa délégation réunionnaise, adressait un courrier à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education Nationale pour le sensibiliser à la situation de deux professeures des écoles ayant reçu un avis favorable du rectorat de La Réunion pour un poste à La Réunion mais dont les mutations étaient bloquées par les académies de l'Hexagone, alors même que leurs conjoints respectifs également natifs de La Réunion avaient obtenu leurs mutations dans l'île.



M. Richel Sacri, Délégué Régional du CREFOM, et Mme Ericka Bareigts ont par la suite alerté l’opinion publique de la situation de ces deux professeures des écoles lors d’une conférence de presse commune le 2 août. Ils ont ensuite adressé le 3 août 2017 un courrier au Recteur de l'académie de La Réunion, Monsieur Vêlayoudom Marimoutou.



Lors de sa visite à La Réunion, en août dernier, le ministre de l’Education nationale avait d’ailleurs été interpellé par le CREFOM Réunion à ce sujet. Les dossiers de ces deux professeures avaient alors été remis au conseiller du ministre pour une intervention de sensibilisation auprès des recteurs concernés. M. Jean Michel Blanquer lui-même avait publiquement promis « une gestion plus humaine » de la question.



Par un message transmis des services du rectorat, nous avons eu confirmation de l’affectation des deux professeures qui peuvent enfin retrouver leurs familles à La Réunion.

Le CREFOM et Ericka BAREIGTS se félicitent de l’aboutissement favorable pour ces familles et remercient le Ministre, le Recteur de La Réunion et les services du rectorat.



La question des mutations dans les Outre-mer reste sensible et fera l’objet d’une grande vigilance tant de la part de Mme BAREIGTS que de M. SACRI. Après la reconnaissance légale des Centres d’Intérêts Moraux et Matériels (CIMM) et leur extension à la fonction publique d’État grâce à la loi sur l’égalité réelle outre-mer, dite loi BAREIGTS, le combat doit se poursuivre pour que les spécificités de nos territoires puissent bénéficier de traitements adaptés.





