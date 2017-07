Musique débile pour chauffeurs de bus crétins !

Ce matin, rentrant chez moi par un bus du Sud... je ne vais pas citer la ligne ni le chauffeur : soyons bon pour les bêtes !

Je sortais donc du tribunal de St.Pierre pour aller ma kaz et, tout au long du trajet, je dus subir (oui, subir, il n'y a pas d'autre mot) une musique con à bouffer des bittes par paquets de 15, que le chauffeur avait choisi de mettre à fond la calebasse pour que nul n'en ignore.



Je sais bien, alors, que RSL court l'audimat comme toutes les stations (désolé, Magalie et Richard). Je sais bien que pour cette simple raison, elle diffuse de la musique à se la prendre et se la mordre.: il est notoire que les gens préfèrent le sandwich américain au rougail la morue.



C'est comme Exo FM, qui a le mérite d'exister et le tort de diffuser : elle enregistre ses propres débilités et les fait subir à tout le monde.



CONSTATATION SIMPLE : le chauffeur a le droit imprescriptible d'aimer la merde. Après tout, il n'est pas donné à tout le monde d'aimer la scatole et d'être scatopophile.



QUESTION ENCORE PLUS SIMPLE : les chauffeurs de bus ont-ils le droit d'imposer aux usagers leur goût pour la merde ? Je pose la question à mon ami Albert P..., président de la société de bus que je n'ai pas citée. (Suis-je hypocrite quand même ?)