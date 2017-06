Mouvement de panique à Turin: Les jeunes reconnaissent les faits

Un mouvement de panique dans la foule de milliers de supporters sur une grande place de Turin en Italie a fait plus de 1500 blessés samedi soir. Un petit garçon de 7 ans a d’ailleurs été piétiné. Ils étaient venus regarder la finale de la Ligue des champions sur un grand écran.



Au commissariat, les deux adolescents à l’origine de la panique ont reconnu les faits. Ils auraient décidé de faire "une blague" en faisant croire à une bombe. Avec les feux d’artifice à dix minutes de la fin, les rumeurs se sont multipliées et la panique a envahi la foule. Beaucoup sont tombés et ont été blessés avec des débris de verre.