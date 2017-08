Mort suspecte à Terre-Sainte

Un homme de 44 ans s’est donné la mort ce matin en début de matinée. Cela s’est passé dans les ruelles au-dessus de l’église de Notre-Dame-du-Bon-Port et c’est un passant qui a découvert le corps. Les rues de l’écart du chef-lieu sudiste étaient quasi désertes ce matin.



L’homme était pendu à une ficelle (bien : une ficelle) et s’il était relié à un muret, celui-ci était si bas que ses jambes traînaient par terre ! L’arrivée très rapide des pompiers n’a pas permis, malgré les tentatives de réanimation, de ramener le pauvre homme à la vie.



Ce maçon de profession, inscrit au RSA, vivait seul dans une petite maison acquise à grands frais et ne semblait pas avoir de souci autre que celui, malheureusement énorme, de chercher sans cesse du travail. Il était estimé de tous, famille comme voisinage, et n’avait de litige particulier avec quiconque.



Les circonstances du décès font que le procureur de Saint-Pierre a demandé qu’une autopsie soit pratiquée.



Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille.