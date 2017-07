Monsieur Le Préfet, Bienvenu à La Réunion. Votre nom est désormais rattaché à l'Histoire de notre paradis

Ce paradis dont les charmes, les richesses, et la culture, doivent désormais composer avec une situation injuste construite au nom de la science dans le mépris de l'intérêt des habitants et de l'économie rattachée directement et indirectement au tourisme : L'interdiction progressive de l'accès à la Mer !



Interrogé par un journaliste de télévision locale, (journal du 10 juillet), quant à votre avis sur la pêche des requins vous avez répondu ,je cite : « C'est un des moyens de réduire le risque. Je ne pense pas que partir avec l'objectif de supprimer les requins soit quelque chose de, de, de, de,voilà ! ...»



On vous aura mal renseigné, Monsieur le Préfet ! Aucun habitant de la Réunion n'a pour «objectif de supprimer les requins ». Ce que les quelques personnes qui luttent depuis des années contre la fermeture progressive de la Mer suggèrent, est le retour à la pêche traditionnelle pour un commerce à échelle humaine. En marge d'une conférence donnée le 27 mars dernier au Campus du Moufia, le professeur Gilles Boeuf, spécialiste de biologie marine, conseiller scientifique au cabinet du ministère de l’environnement, a confirmé, que cette pêche sur nos côtes ne représente aucune menace pour la survie des espèces de requins Tigre et Bouledogue. Par ailleurs le prétexte de suspicion de ciguatera ne résiste pas aux résultats négatifs répétés des analyses de laboratoires (aucun élément matériel contradictoire n'a été à ce jour transmis par vos services aux associations qui en ont fait la demande). Ce n'est donc qu'une question d’honnêteté intellectuelle et de volonté que l’État rétablisse au plus vite les conditions favorables à un retour à un risque requin modéré, à l'équilibre d'antan établi entre les hommes et la Nature. Mettez fin à la « Gestion de la crise requins », SVP. Organisez et défendez sa Résolution, au nom de la qualité de vie retrouvée des Humains et de la santé préservée de l’Économie Touristique de l’Île de La Réunion.



Monsieur Le Préfet, l’État a déjà été reconnu coupable et condamné à indemnisation, pour avoir mené des expériences scientifiques injustes ou dangereuses sur des populations « des îles ». Même si ce fut long à organiser et à obtenir. Ce fut le cas pour l'expérience nucléaire dans le Pacifique. Ce fut le cas pour l'expérience sociologique du repeuplement de La Creuse par des enfants créoles. A un autre niveau, l’État sera tôt ou tard amené à répondre des décisions prises dans le cadre de cette expérience de biologie marine ayant conduit à un élevage de fait de l'espèce de requin la plus agressive et imprévisible aux abords des lieux de baignade et de villégiature historiques et traditionnels de La Réunion.



En fonction des décisions que vous prendrez dans ce dossier, Monsieur le Préfet, votre nom sera cité à l'heure des comptes et dans les livres d'Histoire de La Réunion, soit sur la liste de ceux qui auront créé ou maintenu l'Injustice, soit sur la liste de ceux qui, plus courageux, l'auront combattue contre vents et marées.



Recevez, Monsieur Le Préfet, nos salutations respectueuses