Monique Orphé : "Si nous restons en dehors de cette majorité, La Réunion sera perdante"

Arrivée en tête du premier tour et portée par le soutien de deux adversaires dans la 6e circonscription, Monique Orphé compte bien retrouver le Palais Bourbon au soir du second tour. Seule rescapée des candidats La République en marche (LREM), la députée sortante croit plus que jamais en ses chances de victoire, au vu du positionnement des électeurs dimanche soir, "qui ont fait le choix de l’expérience".



Le point presse donné ce mercredi 14 juin 2017 a eu lieu dans le local de campagne de Grégoire Cordeboeuf, candidat sans étiquette qui a décidé de rejoindre la Dionysienne, tout comme Délia Moutin, candidate de l’Union des forces citoyennes et républicaines (UFCR). "J’ai aujourd’hui des soutiens de candidats contrairement à Mme Ramassamy, pour faire en sorte que je sois réélue", lance Monique Orphé, qui tient à remercier l’ensemble des électeurs qui lui ont fait confiance au soir du premier tour.



"À travers ce choix de me placer en tête, c’est la volonté des électeurs de renforcer la majorité présidentielle et faire que La Réunion participe à cette majorité. Si nous restons en dehors de cette majorité, La Réunion sera perdante", prévient-elle. Notamment si les électeurs de la 6e circonscription "font le choix de Nadia Ramassamy au second tour".



"La candidate soutenue par la plateforme de la droite et du centre veut porter le programme de François Fillon. Or, les électeurs réunionnais ont fait un choix clair lors de l’élection présidentielle en disant ‘nous Fillon, on n’en veut pas’", martèle la candidate.



Monique Orphé l’affirme, son adversaire "ne fera pas mieux que Didier Robert" :

"Comme son mentor @didier__robert ", Nadia Ramassamy "ne siègera pas à l'Assemblée nationale" #legislatives2017 #LaReunion (1/2)

— Samuel Irlepenne (@samzinfos974) 14 juin 2017

"Il a siégé 9 semaines/an au Sénat. Ce n’est pas porter la voix des Réunionnais", déplore @moniqueorphe #legislatives2017 #LaReunion (2/2)

— Samuel Irlepenne (@samzinfos974) 14 juin 2017



Réélue députée, Monique Orphé compte bien s’engager sur les mesures prises par le président de la République et qui correspondent selon elle "au quotidien et aux besoins des Réunionnais". "Je m’engagerais en priorité pour lutter contre chômage, véritable cancer de notre île. 5 000 emplois ont été créés ces deux dernières années. Même si le chômage a baissé, passant de plus de 30% à 24%, il est encore trop haut", indique la "survivante" des candidat(e)s LREM au second tour de ces législatives.



"Je vais me battre aussi pour la formation de nos chômeurs", reprend-elle, n’oublions pas que 15 milliards vont être investis dans la formation. Sur les 15 milliards il faudrait qu’on ait au moins entre 200/300 millions pour répondre à la demande".



"Fières de notre candidate"



Monique Orphé accompagnera également "les mesures sociales" d’Emmanuel Macron comme l’augmentation de 50% de la prime d’activité, la suppression de la taxe d’habitation ou encore l’augmentation de l’allocation adulte handicapé de 100 euros par mois". "De plus, j’irais à l’Assemblée nationale plaider pour que les retraites soient versées avant le 10 du mois", poursuit la parlementaire sortante.



Aux côtés de Monique Orphé, les deux responsables du mouvement En Marche ! à La Réunion, Carine Garcia et Anaïs Patel, qui ont vanté le travail effectuée par leur candidate ces dernières années. Si la première reconnait, pour expliquer le mauvais score du mouvement à l’occasion de ces législatives dans l’île, que "les citoyens ont été perdus dans ces élections", elle appelle néanmoins ces derniers à apporter leur voix "pour La Réunion" en votant Monique Orphé. "Nous sommes très fières de notre candidate car c’est une femme de valeurs, combattante et humaine. Elle a fait ses preuves depuis 2012 et possède un bon bilan. Il est important d’avoir des députés de la majorité présidentielle car ils auront l’écoute d’Emmanuel Macron", termine pour sa part Anaïs Patel.

