Mail Communiqué Monique Orphé : "Pour un débat démocratique sur la 6ème circonscription" Monique Orphé adresse un courrier à Réunion Première concernant le débat pour les élections législatives pour la 6ème circonscription. "Elle souhaiterait qu'une solution soit trouvée pour que tous les candidats à cette élection sur ce même territoire puisse s'exprimer et présenter leur programme à l'occasion du débat télévisé de mardi prochain", explique son équipe dans un communiqué.



J’apprends avec regret que Réunion Première a décidé d’inviter douze candidats à son grand débat télévisé du 6 juin 2017 pour la 6ème circonscription alors que celle-ci en compte seize candidats, en lice pour l’élection législative.

Si je peux comprendre les contraintes techniques pesant sur l’organisation d’une telle confrontation entre un grand nombre de candidats, je trouve éminemment dommageable pour notre débat démocratique de ne retenir que douze candidats.

Les quatre candidats écartés ont, au même titre que les autres, un programme à exposer et le droit de pouvoir confronter leurs idées avec tous les candidats présents, sur les grands thèmes de cette campagne.

Je propose donc que soit organisé deux soirées-débat regroupant chacun huit candidats afin que chacun dispose du même espace médiatique pour développer son projet. Ou sinon deux débats de 1 heure chacun avec un tirage au sort de 8 candidats lors de la même soirée. Restant à votre disposition. Cordialement, Monique Orphé

Députée de la 6ème circonscription Monsieur de le Directeur de Réunion 1ère, Monsieur le Rédacteur en Chef,J’apprends avec regret que Réunion Première a décidé d’inviter douze candidats à son grand débat télévisé du 6 juin 2017 pour la 6ème circonscription alors que celle-ci en compte seize candidats, en lice pour l’élection législative.Si je peux comprendre les contraintes techniques pesant sur l’organisation d’une telle confrontation entre un grand nombre de candidats, je trouve éminemment dommageable pour notre débat démocratique de ne retenir que douze candidats.Les quatre candidats écartés ont, au même titre que les autres, un programme à exposer et le droit de pouvoir confronter leurs idées avec tous les candidats présents, sur les grands thèmes de cette campagne.Je propose donc que soit organisé deux soirées-débat regroupant chacun huit candidats afin que chacun dispose du même espace médiatique pour développer son projet. Ou sinon deux débats de 1 heure chacun avec un tirage au sort de 8 candidats lors de la même soirée. Zinfos974 Lu 82 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Prétoria: Patrick Malet répond à Pierrick Robert Lutte contre l'errance animale : La Cinor étend son réseau de partenaires