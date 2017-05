Monique Oprhé, l’échec de Macron !

Mail Courrier des lecteurs Monique Oprhé, l’échec de Macron !

Il y a des décisions qui vous laissent pantois. Monique Orphé l’une des pires députés qu’ait connu La Réunion a obtenu l’investiture « en marche ». Comme renouveau et compétence on a connu mieux !



Alors qu’elle est investie depuis des mois par le PS, l’ex résidente du Chaudron a réussi avec le concours de Gilbert Annette à récupérer l’étiquette « En marche ».



Au delà de cet opportunisme, qui va au delà de la personne de madame Orphé (c’est tout le PS local qui souhaite retrouver une virginité avec cette nouvelle étiquette.), on est quand même étonné de voir cette femme particulièrement inactive à l’Assemblée Nationale, peu visible sur le terrain, décrocher une investiture basée sur la compétence et le renouvellement. Pincez-moi, je dois rêver !



Monique Orphé apparaît comme une députée peu présente au parlement avec 100 semaines d’activités sur 5 ans de mandat, elle fait partie des 150 bonnets d’âne en terme de présence (site officiel de l’Assemblée Nationale). Mais surtout elle n’a rédigé aucune proposition de loi, elle est intervenue 8 fois en 5 ans à l’Assemblée Nationale et a écrit 11 fois au gouvernement. Soit une question tous les 8 mois, une lettre tous les 6 mois. Ce travail de souris fut rémunéré 13 000 euros brut par mois. C’est beau l’incompétence à ce prix là !



En tant qu’observateur de la vie politique et devant le souhait du nouveau Président de la République de rompre avec l’ancien système et de mettre un terme aux baronnies de droite comme de gauche, on ne peut être qu’étonné que l’incompétence, l’absentéisme, le non investissement politique et le clan Annette soient ainsi récompensés. Je pensais à tort que serait encouragé les nouvelles énergies, la compétence et la pluralité des candidatures. Force est de constater que sur La Réunion, le mouvement « en marche » a investi très largement des candidats du PS, ceux qui ont enterré La Réunion et qui espèrent à nouveau survivre après la claque monumentale qu’ils ont reçu aux présidentielles ( 5,5%).



Les électeurs de droite, les déçus de la gauche PS et les centristes ne peuvent décemment pas élire cette dame qui n’a jamais démontré son sérieux, son implication et son efficacité. Car aujourd’hui madame Orphé revient vers les électeurs les bras vides et une panier rempli de mauvaise foi et d’excuses en carton. Elle n’est à l’origine d’aucune loi, d’aucun combat. Elle n’a fait que suivre le fil de l’eau et se raccrocher au travail de ses collègues ou de balancer un communiqué de presse dès qu’un évènement de stature national se produisait.



Si le renouvellement est de faire plaisir à certains amis, Mr Macron aura du mal à être crédible dans sa volonté de renouveler les méthodes et le personnel politique. Car Monique Orphé est l'exemple type de la parlementaire qui ne permet pas aux sociétés d'évoluer. Allez demander dans le quartier du Chaudron si la vie a changé depuis que Madame Orphé a été élue ? La réponse est non, c'est une évidence et elle devrait se traduire dans les urnes. C'est connu quand on se prend une claque faut tendre l'autre joue pour recevoir la deuxième ! David Noual



